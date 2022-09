El caso Mbappé se resolvió hace tiempo: el delantero renovó con el Paris Saint-Germain 2025 y dejó al madridismo con las ganas de ficharlo. Semanas después ha decidido romper su silencio y hablar abiertamente de du decisión en una entrevista concedida a The New York Times.

El galo ha rechazado completamente haberse quedado en París guiándose por su bolsillo: "Vaya donde vaya me van a dar dinero". También niega haber exigido tener poder de decisión en la confección de la plantilla y otras áreas del club: "Ese no es mi trabajo y no quiero hacerlo porque no soy bueno en ello. Soy bueno en el campo, fuera del campo ese no es mi rol y hay mucha gente mejor que yo".

La llamada de Macron, más importante que el dinero para la renovación de Mbappé con el PSG

De hecho, el futbolista cuenta que la conversación que mantuvo con el presidente de la República Francesa fue más relevante que las otras cuestiones. "Jamás imaginé que iba a hablar con Macron sobre mi futuro, es algo increíble. Me dijo: 'Quiero que te quedes, no te vayas ahora, eres importante para el país'. SI el presidente te dice eso hay que tenerlo en cuenta", confiesa.

Sobre el Real Madrid, no quiso cerrarse la puerta: "Nunca sabes qué va a pasar". De hecho, dejó una frase enigmática sobre las muestras de cariño que recibió en el Bernabéu que mantiene al madridismo en vilo: "Nunca he estado en el club pero parece como si fuera mi casa".