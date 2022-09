Quien tiene un Lewandowski tiene un tesoro. Valió la pena la larga negociación con el Bayern, la incertidumbre y las risas que se pegaron algunos que ahora deben verlo desde la cueva. Robert ha venido al Barça para conquistar la Champions y a Lewy no se le puede decir que no. Tremendo lo del polaco. Lideró a unos compañeros que le secundaron a lo grande y se dieron un festín ante el Viktoria Plzen. De acuerdo, el equipo checo es el rival más flojo del grupo, pero una 'manita' no se celebra todos los días. La Champions volvió al Camp Nou y la alegría, también.

Xavi Hernández avanzó rotaciones en la previa y vaya si las hubo. No se quedó corto, en una prueba de que el egarense confía en todos, no quiere que nadie se desconecte y sabe que esto es muy largo. Seis cambios respecto a las goleadas al Valladolid y al Sevilla: Sergi Roberto, Jordi Alba, Christensen, De Jong, Kessié y un Ansu Fati que volvió a un once más de trescientos días después. Kessie se estrena La afición no llenó el Camp Nou, pero se entregó desde el primer minuto y dio alas a un Barça voraz de Champions y ansioso por resolver el partido por la vía rápida. Presión muy arriba, recuperaciones instantáneas y velocidad en el pase para intimidar a los checos, que tardaron siete minutos en salir de su campo sin aprovechar dos 'desconexiones' de Dembélé de las que el francés muy pronto se resarció. Lo hizo botando un córner a la cabeza de Kounde. El central volvió a vestirse de asistente por tercera vez y prolongó para el testarazo preciso y ajustadísimo de Kessie. El primero como azulgrana del marfileño y celebración militar, poniéndose la mano en la frente. Todos quisieron sumarse a la fiesta, pero quien más lo buscó fue Ansu. Su disparo con rosca a los 17 minutos mereció mejor recompensa. El partido transitó con placidez hasta que apareció, sin necesidad, Lawrence Visser. La emoción la puso el árbitro y la calidad, el polaco depredador Fue surrealista. Mosquera cayó dentro del área y el colegiado belga se aprestó a señalar penalti y y sacarse la roja del bolsillo para enseñársela cuando se levantara a Christensen. El público enmudeció y los jugadores azulgranas se pusieron las manos a la cabeza. ¿Por qué? Pues porque fue el danés quien había recibido un codazo del colombiano. Le costó, pero finalmente Visser rectificó su grave error. Nada ni nadie iba a parar a este Barça. Trece goles marcó Lewandowski en la pasada edición de la Champions. Y 34 minutos tardó en estrenarse con su nuevo equipo. Siempre bien colocado, recibió de Sergi Roberto, se la preparó con dos sutiles toques con la izquierda y conectó un potente y cruzado derechazo. Golazo. Susto y doblete de Lewy Se gustó el cuadro de Xavi, Lewy le sirvió un taconazo a Pedri y bajo palos salvó Jemelka el tercero. El lateral zurdo visitante volvió a ser protagonista, esta vez para que los checos recortaran distancias. Un rebote hizo perder las marcas, Jemelka centró y Sykora cabeceó por encima de Jordi Alba. En otras circunstancias, al Barça le podían haber entrado las dudas y el bajón moral, pero nada de eso. Este equipo es fuerte mentalmente y cuenta con un renacido Dembélé, capaz de tirarse al suelo con todo para robarle el balón a Mosquera y centrar medido al segundo palo para la llegada del depredador Lewandowski. Cabezazo certero del polaco y asunto solucionado. A vestuarios. El Atlético gana al Oporto en el descuento Piqué vuelve al césped y Ferran se apunta a la fiesta Entró tras el descanso Gerard Piqué por Sergi Roberto, así que Kounde se fue al lateral derecho y el barcelonés tuvo sus primeros minutos oficiales de la temporada. Ansu siguió a lo suyo, lo probó de todas las maneras, y Lewandowski se gustó con detalles inverosímiles. Lo hace todo bien, pero sobre todo es un 'killer' y los 'killers' ponen la guinda como mejor saben, con gol. A pase de Ferran, trallazo para el cuarto. El valenciano se apuntó a la fiesta y cerró la cuenta con una volea de las que te debes quedar muy a gusto cuando te salen. Y al valenciano, a pase de Dembélé, le salió perfecta. Fue la rúbrica al gran estreno europeo del Barça. El próximo martes la cosas se pone seria, el Barça viaja a Munich, pero este equipo tiene a Lewandowski, aclamado hasta la saciedad por su nueva afición, y el polaco promete emociones fuertes ante sus ex. ALINEACIONES Barça: Ter Stegen; Sergi Roberto (Piqué, 46'), Koundé, Christensen, Jordi Alba; Kessié (Pablo Torre, 80'), Frenkie de Jong, Pedri (Gavi, 75'); Dembélé (Memphis, 75'), Lewandowski y Ansu (Ferran Torres, 66'). Viktoria Plzen: Stanek; Havel, Hedja, Pernica, Jemelka (Holik, 85'); Kalvach, Bucha; Sykora (Pilar, 78'), Vlkanova (Cermak, 78'), Mosquera (Jirka, 78'); y Chory (Bassey, 66'). GOLES 1-0 M.13 Kessie; 2-0 M,34 Lewandowski. 2-1 M.43 Sykora. 3-1 M.45 (+2) Lewandowski. 4-1 M.68 Lewandowski. 5-1 M.71 Ferran Torres. ÁRBITRO Lawrence Visser (Bélgica). Amonestó a los visitantes Mosquera (26'), Chory (56') y Jemelka (62'). INCIDENCIAS Partido de la primera jornada del Grupo C de la Champions League disputado en el Spotify Camp Nou ante 77.411 espectadores.