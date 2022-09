El presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Medina Cantalejo, mantuvo una charla con los colegiados nacionales de la Comunitat Valenciana. El andaluz restó importancia a las críticas que pueda recibir el colectivo arbitral, porque en su opinión tienen "las espaldas anchas" y recalcó que pese a que "siempre es mejorable" el porcentaje de aciertos es mayor al de errores en los árbitros. "Hay errores y aciertos como pasa con los jugadores o entrenadores. El porcentaje de acierto ha sido muy superior al de errores, aunque siempre va a haber de todo. Yo no hago balances ahora y al final de temporada posiblemente tampoco lo haga", comentó.

Medina Cantalejo fue preguntado por la polémica sanción a Gayà

El TAD confirmó la injusta sanción a Gayà y ahora regresa tras 4 partidos de sanción, algo aprovechado por los presentes para cuestionar el sentido del castigo desproporcionado. "El tema de sanciones no es competencia de los árbitros. Poco puedo decir. Hay unos órganos disciplinarios donde Integridad traslada las declaraciones de cada uno y a partir de ahí hay un Comité que sanciona. Ya ha cumplido la sanción, bienvenido al fútbol, es un gran futbolista que tiene que jugar pero lo que pido es respeto. Poner en entredicho la imparcialidad de un árbitro no logra nada nadie. Respeto la decisión. El chico ya tiene que jugar, Valencia entera le está esperando, la selección le está esperando y nada. Bienvenido y todo olvidado", afirmó Cantalejo.

Medina tampoco quiso entrar a valorar determinadas decisiones tomadas en este arranque de competición e ironizó con algunos comentarios que lee y escucha en los medios de comunicación. "Hay veces que no compartimos el criterio porque hay que tener un cierto conocimiento para hablar de algo. Os explicamos al detalle todo lo que ha habido durante la Liga y escuchas algunas veces algunos comentarios que son absolutamente opuestos a lo que explicamos", finalizó.

Se acuerda de Gennaro Gattuso

Sólo unos pocos árbitros españoles pudieron arbitrar a Gennaro Gattuso como jugador, entre los que estaba el ahora presidente del CTA, pero ahora serán varios los de LaLiga que tengan que contener su ímpetu desde la banda como entrenador del Valencia CF. "Me gusta la gente que vaya de cara y como jugador, que le arbitré muchas veces en Champions, no me dio ningún problema”, recordó el sevillano.