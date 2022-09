Un error para tapar un error no suele ser una buena solución. Pero algo así le sucedió al CM del Udinese, que quién sabe por qué, le dio por felicitar la Diada de Catalunya tres días antes de la fecha señalada. Pero no contento con eso, lo hizo mostrando a Deulofeu con el dibujo de una estelada independentista en lugar de con la senyera oficial. A su vez, acompañó la felicitación con banderas españolas.

Los comentarios de muchos usuarios, advirtiendo tanto de la fecha errónea (la Diada es el 11 de septiembre), como de la bandera anticonstitucional, llevaron al club a retirar el mensaje. Un rato después cambiaron la bandera errónea por la correcta, para finalmente retirar de nuevo el tuit, ya que no tiene sentido felicitar la Diada un 8 de septiembre. Veremos qué sorpresas nos tiene preparado el departamento de comunicación el 11 de septiembre. A tenor de declaraciones pasadas de Gerard Deulofeu, no le habrá hecho mucha gracia verse vinculado a la estelada: "País y colores como el de España sólo hay uno. En los clubes puedes pasar y, a no ser que estés 15 ó 20 años, cuesta coger el cariño que tienes por tu país".