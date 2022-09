Martín Montoya pasa por uno de sus momentos deportivos más complicados y de incertidumbre desde que es profesional. Su estancia en el Real Betis no está saliendo a pedir de boca y, tras decidir permanecer un tercer año en el Benito Villamarín, ha recibido un nuevo revés con el que inicialmente no contaba.

El lateral verdiblanco ha sido uno de los dos jugadores que la entidad andaluza ha decidido no inscribir para la Europa League. Tanto él como el atacante Loren Morón han sido los dos descartes. "Probablemente Loren y Montoya no van a entrar porque no nos permiten meterlos a todos", declaraba su entrenador la pasada semana, justo antes de oficializarse este hecho.

Sin embargo, desde que se produjo su regreso a España, a lo anterior hay que sumar que su participación ha sido más que escasa a las órdenes de Manuel Pellegrini. En el año 2020 aceptó dejar el Brighton, con un rol de protagonista, para firmar por cuatro temporadas con el Betis. A lo largo de este tiempo no ha llegado ni a la veintena de encuentros disputados entre todas las competiciones oficiales.

Un total de 18 apariciones contemplan a Martín Montoya, si bien hay que destacar que la última media temporada permaneció lesionado por unos problemas en el tendón de Aquiles. Durante el resto de estos dos años, tan solo un leve esguince en el tobillo y superar el coronavirus le hizo estar alejado de los terrenos de juego durante unas pocas semanas.

El exvalencianista reflexionó este verano sobre si abandonar la disciplina sevillana o continuar en ella. Desde la liga de México, el Club León FC le tentó para dar un giro radical a su carrera a sus 31 años actuales. Al cierre del mercado de fichajes en España, el acuerdo para un posible traspaso no se cerró, pese a que desde el Betis se mantiene que la mejor opción para el futbolista sería una salida.

Habrá que ver su evolución hasta el próximo mes de enero, donde pueda cambiar de opinión. Hasta la fecha, el Betis únicamente cuenta con Sabaly y Martín Montoya como únicos jugadores naturales para el lateral derecho. Aunque su competidor no estuvo disponible durante las dos primeras jornadas, Pellegrini se decantó antes por Ruibal para el puesto que le correspondería.