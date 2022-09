Joao Félix, uno de los jugadores que ha dado un paso adelante este año en el Atlético de Madrid, ha analizado el inicio de temporada de los del 'Cholo' y su metas como profesional en una entrevista al diario MARCA. A pesar del comienzo un tanto irregular en Liga y la victoria 'in extremis' en Champions, el portugués se ha mostrado optimista.

Respecto a cómo se está sintiendo tras los primeros cinco partidos de temporada, el luso afirmó que se siente "bien, confiante" y que trabaja "para eso", además de añadir que "el equipo" le "ayuda" y espera que "continúe".

En relación a su faceta de líder en el vestuario del Metropolitano, el delantero destacó que "tiene la sensación" de que ha de "hacer todo para ayudar al club y al equipo". "Intento demostrar eso y si mis compañeros me ven como un líder, mejor. Así estamos más conectados y vamos a disfrutar mucho más", reveló el de Viseu.

Situación de Griezmann

Sobre la situación de Antoine Griezmann, Félix fue tajante: "Son cosas del club, yo no tengo nada que ver con eso. Lo está haciendo muy bien cuando entra. Ha metido tres goles... y que siga así", manifestó el atacante que aún no ha metido ningún gol con la camiseta rojiblanca esta temporada.

"Sí, el gol siempre es importante, pero el gol surge naturalmente. Si no lo hace ahora lo va a hacer más tarde o más temprano", expresó.

En cuanto al inicio un tanto titubeante de los colchoneros después de cuatro partidos de Liga y uno de Champions, el internacional con la selección portuguesa, remarcó que intentan "pelear siempre por LaLiga" y que en el derbi frente al Real Madrid van "a demostrarlo".

Respecto a la victoria conseguida frente al Oporto con un gol de Griezmann en el minuto 100, el atacante incidió en que "en el primer partido de Champions siempre es importante ganar para empezar bien". "Tres puntos son muy importantes en Champions y lo conseguimos felizmente. Es importante ganar siempre en un inicio", aseguró el '7' colchonero.

Balón de Oro y referentes

"Está lejos todavía, pero también más cerca. Trabajo para eso. Intento hacer todo para eso, en unos años se verá si lo logré o no", expresó Joao Félix sobre la posibilidad de ganar el Balón de Oro en un futuro a pesar de la subida de nivel de los demás jugadores como Haaland o Mbappé.

Precisamente, el noruego y el francés son dos de los jugadores en los que más se fija el portugués, además de Vinícius Júnior, futbolista del eterno rival. "Son los que van a pelear cada año por el Balón de Oro y la Champions", manifestó el delantero rojiblanco.

Relación con Simeone y el Mundial de Qatar

"El Cholo me enseñó cosas que todavía no había aprendido. Los entrenadores están para enseñar esas cosas. Cosas que me ha mostrado me van bien. Es su papel", desveló sobre la relación con el entrenador argentina, que ha sufrido sus más y sus menos.

Sobre la cita del Mundial de Qatar que empieza en el mes de noviembre el jugador luso destacó que "hay mucho nivel en ataque, en el medio, en defensa". "Tenemos una gran selección, hay que pelear para estar en el once inicial y hacer una buena copa", concluyó le futbolista rojiblanco.