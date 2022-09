Tras la derrota en la Champions League por 2-0 en Múnich, Xavi Hernández reconoció estar “enfadado” por el resultado aunque quiso dejar claro que, a su juicio, el Barça fue superior en este encuentro a su rival.

En este sentido, hubo una jugada que fue clave y que pudo cambiar el resultado del choque. Un claro penalti en un derribo dentro del área de Davies a Dembélé al filo del descanso y que no se señaló ni por el colegiado ni por el VAR. Es más, el VAR ni siquiera entró a revisarlo.

Por esta cuestión se le preguntó en concreto al técnico del FC Barcelona, que fue rotundo. “El árbitro me ha dicho en la media parte que no era penalti. Me lo ha dicho”, confesaba incrédulo Xavi Hernández.

“Se lo he preguntado y le he dicho por lo menos sé honesto y admíteme que era penalti porque lo hemos visto todos. Y me ha dicho que no era penalti, me lo ha dicho él”, concluyó el preparador blaugrana.