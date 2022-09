Pese a la victoria en Champions League ante el Leipzig , es un hecho que el Real Madrid y Carlo Ancelotti echan mucho en falta a Karim Benzema. El juego del equipo no convenció, ni tampoco lo que se vio en ataque sin el delantero francés sobre el césped.

Es por ello que de cara al derbi del próximo domingo ante el Atlético de Madrid el preparador italiano sabe que la presencia del galo se antoja fundamental para sacar un resultado positivo.

En este sentido, la decisión está tomada. Sólo jugará si no hay riesgo de lesión, pero el caso es que Benzema ya se siente preparado y al cien por cien, por lo que tiene muchas opciones de ser titular frente al cuadro colchonero.

"Creo que no nos ha cambiado hoy la estrategia. Vamos a ver en los próximos días, pero no vamos a arriesgar nada. Si se entrena bien el sábado jugará, pero si no está a tope no va a jugar", admitía el propio Carlo Ancelotti tras el último triunfo en la Champions League.