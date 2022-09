¿Calificaría de espectacular este inicio de temporada con el FC Barcelona?

Hemos tenido un buen inicio. Tanto nosotros como el Madrid, hemos empezado muy bien y los fichajes aportan muchas cosas como se está viendo en el campo.

¿Se está sacando una espina de encima del año pasado?

Creo que fue una temporada difícil en lo personal y colectivo. Es cierto que logramos los objetivos de mitad de temporada, pero en lo personal fue difícil y no fue como me gustaría.

¿Le sirvió para aprender?

Cuando llegan las lesiones te planteas muchas cosas, de cómo han venido, de qué puedes hacer para mejorar. He cambiado cosas en mi trabajo diario y fuera de la ciudad deportiva

¿Ahora es un jugador más fuerte?

Trabajo mucho en el físico, me queda por mejorar, pero poco a poco voy añadiendo pequeñas. Dosis en el entreno diario. No se puede meter tanto día a día por lo cargada del calendario, pero siempre se puede mejorar.

"Ante el Bayern fallé ocasiones que no se pueden perdonar"

¿Y en lo futbolístico aún puede mejorar?

No te creas, me queda llegar muchísimo. Llegar más al área, siempre tomar la decisión correcta y trabajar mucho para el equipo, que es lo que me piden los entrenadores.

Es decir, ¿tiene que marcar más goles?

Es una tarea pendiente, ante el Bayern fallé ocasiones que no se pueden perdonar y trabajo para que las próximas dos vayan para dentro.

Y le falta marcar el primer gol con la selección…

Tengo muchas ganas. Llevo 12 partidos y tengo muchas ganas de que llegue, de aportar mi granito de arena. De no ser así, quiero dar el máximo trabajo y asistencias.

Usted no celebra los goles bailando

Se lo dedicó a mi padre (simulando unas gafas), que me ha inculcado el fútbol. Cada uno que se lo dedique a quien quiera.

¿Qué le ha parecido toda la polémica con Vinicius?

No quiero meterme en polémicas, que haga cada uno lo que considere sin faltar el respeto a los demás.

"Disfrutar del fútbol es la clave"

¿Cómo lleva ser un líder?

No me considero un líder, intento siempre hacer el trabajo día a día. Estar tranquilo y disfruta del fútbol, que al fin y al cabo, si disfrutas jugando a esto, las cosas salen mejor.

¿Disfrutar es la clave del éxito?

Cuando piensas en lo que dirán, en lo adverso al fútbol, te va mucho peor que cuando estás feliz y a gusto. Las cosas salen muchísimo mejor y se demuestra día a día.

¿Percibe que este año tienen una presión muy grande?

Todos los equipos son mejores, cualquiera te pueda pintar la cara en cualquier campo. Siempre hay presión en el Barça y selección. Hay que intentar evadirse, estar tranquilos y disfrutar.

¿Tienen la ambición de ganarlo todo?

Tenemos una buena selección, un buen equipo con el Barça, jugamos al fútbol que a mí me gusta y se pueden ganar títulos. Lo intentaremos. Ojalá se dé y a final de temporada estemos luchando por todo.

"Tenemos equipo para ganarlo todo"

¿Hay equipo para conseguirlo?

Creo que sí, aquí y en el Barça tenemos equipo para todo. Trabajamos para a final de temporada que podemos ganar todo lo que jugamos.

¿En la selección les favorece que no les den como favoritos para el Mundial?

Quizá la gente no espera tanto de nosotros, no nos ven como favoritos, pero dentro sí nos vemos favoritos. No nos pondremos la medalla de ganar sin hacer nada. Si trabajamos como debemos haceer, llegará la oportunidad

¿El éxito del baloncesto en el Eurobasket es un buen ejemplo?

Sí, con gente joven, con ganas de ganar y vieron lo que fueron capaces. En casa disfruté mucho, puede pasar algo similar aquí.

Balón de Oro

¿Sueña con ganar el Balón de Oro?

Ojalá tenga la oportunidad de serlo, es un premio muy complicado. Debes ser el mejor del mundo, me queda mucho que aprender y mejorar para que este día pueda llegar.

¿Tiene una química especial con Lewandowski?

Es una locura, aporta mucho gol, asistencias, una máquina del área. Es espectacular trabajar con él, ayuda a los jóvenes, a los que entran ahora o llevamos más años. Nos viene muy bien dentro y fuera.

¿Del Busquets, Xavi, Iniesta pasamos al Busquets, Pedri, Gavi?

Es una locura compararnos con esta gente, Busi está en los dos y Xavi e Iniesta son jugadores de locura, top durante muchos años, tanto en el Barça como en la selección han hecho historia.Tanto a mí como Gavi nos queda mucho que aprender de Busi y la gente que nos enseña. Gavi tiene un potencial grandísimo para estar mucho tiempo con nosotros.

"Alba y Piqué son unos cracks"

¿Cómo llevan la gestión interna en el vestuario con dos jugadores del peso de Piqué y Alba en el banquillo?

Son auténticos cracks, nos ayudan en el día a día a los jóvenes, nos dan consejos de lo vivido. Además de su calidad y que pueden aportar muchísimo a la plantilla.

Usted ha superado un año de lesiones y ha vuelto a tope, ¿le ha dado algún consejo a Ansu Fati?

Ansu ha tenido una lesión muy dura y larga, complicado. Cuando estás fuera le das muchas vueltas a la cabeza. Él sabe que puede volver, que está entrenando, que tiene cualidades para estar aquí, para salirse. Se lo he dicho mucho, tiene que estar tranquilo y trabajar. Trabajando como trabaja se verá que es un auténtico crack.

¿Somos injustos con Ferran Torres?

Con Ferran llevo una larga amistad desde que nos conocimos, nos reímos muchísmo. La gente habla mucho sobre él. Está confiado y volando en los entrenos, juega muy bien, entrena como el que más, trabaja en el gimnasio, sus cualidades son espectaculares. eEn la selección hace goles, asistencias, nos puede aportar muchísimo.

"Dembélé nos dijo el día del partido que era padre"

¿Hablemos de Dembélé? Ese fenómeno extraño.

Tanto dentro como fuera siempre sorprende. Nos enteramos el mismo día del partido que era padre… En el campo con la pelota puede hacer cualquier cosa bona, es una locura, muy pocos en el mundo pueden hacer esas cosas.

Ustedes siempre dicen que en la caseta es divertido

Sí, lo es, siempre está riéndose, aportando felicidad al grupo. Es una locura tenerlo y ojalá pueda estar muchos años con nosotros

¿Se puede con este Real Madrid?

Si, si hacemos lo que hacemos, ganar y sumar de tres en tres, la temporada es larga. Todo el mundo se puede dejar puntos y ¿por qué no? Ellos se pueden dejar algunos, además hay un Mundial de por medio.