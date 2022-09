Enfado y mucha indignación. Así se sentía el Málaga después de la derrota este lunes contra el Tenerife. Los andaluces perdieron por 3-1 en el Heliodoro Rodríguez, pero salieron terriblemente enfadados con el arbitraje después de que el colegiado señalara un penalti polémico.

En las imágenes se observa cómo Enric Gallego, delantero del Tenerife, es el que toca a Juanfran Moreno, defensor del Málaga, siendo falta en ataque en lugar de pena máxima. El colegiado Caparrós Hernández reafirmó su decisión sin consultar el VAR. Tras el partido Juanfran fue el encargado de hablar ante el micrófono de LaLiga TV tras el partido.

El jugador mostró su indignación en un vídeo que ya se ha hecho viral en las redes sociales: "Como le voy a hacer penalti, esto es la Liga española no puede ser. No es penalti, lo hemos visto todos. Lo ha visto repetido. ¿Cómo puede pitar penalti en la Liga española?, un respeto, por favor. ¿Para qué está el VAR? Lo acabo de ver, no es penalti. Yo estaba convencido de que no era penalti. Estaba yo por delante de Enric. Desde el suelo he pensado... lo va a quitar. A los cinco segundos nos ha dicho "penalti confirmado". Somos el Málaga CF. Estamos viviendo un año complicado. Lo único que pido es que no nos quiten, que no nos den. Los árbitros también tienen que hablar, los jugadores lo hacemos en rueda de prensa. Este penalti tiene que verlo el árbitro. Hemos recibido dos amarillas en cuatro faltas, no es normal