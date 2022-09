El FC Barcelona dará el primer paso para desencallar la 'operación Griezmann', según ha informado el diario Mundo Deportivo. El conjunto blaugrana no cuenta con el delantero para el futuro y pretendería sacar unos 25 millones como mínimo por el francés. Aún no se han iniciado contactos con el Atlético de Madrid, pero en el Barça tendrían intención de hacerlo.

De hecho en el Camp Nou querrían cerrar el caso antes del 7 de enero de 2023, fecha en la que ambos clubes se enfrentan en su primer duelo de la temporada en el Civitas Metropolitano. A pesar de que desde Barcelona no descartan recurrir a la vía judicial, en el club culé prefieren no tomar medidas extremas desde un primer momento.

Después de las últimas polémicas entre personalidades de ambos clubes, y a pesar de que ambos clubes estén en desacuerdo sobre las estrategias utilizadas en cuanto a la cesión de Griezmann, ambas partes están obligadas a entenderse.

Simeone, el gran valedor del francés

El 'Cholo' Simeone es el mayor valedor de que Antoine Griezmann se quede en el Atlético de Madrid. El técnico sigue las indicaciones del club para que no se juegue el 50% de los partidos en los que esté disponible y no se ejecute su cláusula de compra, pero no le ha temblado el pulso al sacarlo de inicio frente al Real Madrid. De hecho, jugó los 90 minutos.

Además, el jugador también saldría beneficiado si ambos clubes llegaran a un entendimiento, ya que podría jugar más de 30 minutos por noche y llegar en plenas condiciones al Mundial de Qatar con su selección, algo que a su seleccionador le gustaría más.