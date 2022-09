La selección española de fútbol femenino vive horas convulsas. Hasta quince jugadoras hicieron llegar este jueves a la RFEF un correo electrónico en el que afirmaban que renunciaban a ser convocadas si Jorge Vilda no era destituido. Ahora Què t'hi jugues ha revelado el contenido de dicho email.

Por la presente les informo que debido a los últimos acontecimientos acaecidos en la selección española y la situación generada, hechos de los cuales son ustedes conocedores, están afectado de forma importante a mi estado emocional y por lo tanto a mi salud.

Debido a todo ello, actualmente no me veo en condiciones de ser jugadora seleccionable para nuestro equipo nacional y por este motivo solicito no ser convocada hasta que esta situación no sea revertida.

Mi compromiso con el equipo en el pasado, presente y futuro fue, es y será absoluto. Y soy la primera que desea conseguir el máximo número de éxitos deportivos para nuestra selección.

Quedo a su entera disposición para lo que consideren oportuno siempre con el objetivo de buscar lo mejor para nuestra selección nacional.

Las jugadoras que lo han enviado son las siguientes:

Sandra Paños (FC Barcelona)

Lola Gallardo (Atlético de Madrid)

Ainhoa Moraza (Atlético de Madrid)

Andrea Pereira (Club América)

Laia Aleixandri (Manchester City)

Mapi León (FC Barcelona)

Leila Ouahabi (Manchester City)

Ona Batlle (Manchester United)

Patri Guijarro (FC Barcelona)

Lucía García (Manchester United)

Mariona Caldentey (FC Barcelona)

Aitana Bonmatí (FC Barcelona)

Claudia Pina (FC Barcelona)

Nerea Eizagirre (Real Sociedad)

Amaiur Sarriegi (Real Sociedad)