La final four de la Nations League está cerca, pero pasa por dos duros encuentros. El primero de ellos, este mismo sábado contra Suiza en La Romareda (20:45). Para ello Luis Enrique no puede contar con Laporte, Dani Olmo, Oyarzabal ni Gerard Moreno por lesión. De entre los demás, el técnico asturiano deberá elegir a once hombres.

Alineaciones probables: España: Unai Simón; Carvajal, Eric García, Pau Torres, Gayà; Busquets, Gavi, Pedri; Ferran, Sarabia, Morata. Suiza: Sommer; Widmer, Elvedi, Schär, Rodríguez; Freuler, Xhaka, Sow; Zakaria, Shaqiri, Embolo.