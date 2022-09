El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, está convencido de que su equipo dará "la talla" en el decisivo encuentro de este martes, contra Portugal, al que no dudó en calificar como "una final" porque en juego está un billete para la ronda por el título de la Liga de Naciones.

"Lo planteamos como si fuesen los cuartos de final de Catar. Son 90 minutos y sólo nos vale ganar, ni el empate sirve. Nunca hemos especulado y mañana tampoco lo haremos. No se juegan muchas finales y menos con la selección, la motivación está ahí", declaró el técnico asturiano.

Asume Luis Enrique que el seleccionador portugués Fernando Santos tiene jugadores "más hechos, con más experiencia", pero él tiene "fe ciega" en sus futbolistas aunque siete de ellos todavía estén en edad sub-21.

"Portugal es una selección muy talentosa y con un físico destacado, además de que no necesita generar muchas ocasiones para crear peligro. Es un equipo más hecho que nosotros, con muchos jugadores titulares en la Premier y LaLiga", apuntó.

El seleccionador español imagina que Portugal hará "tres o cuatro cambios" respecto al once que formó ante la República Checa en Praga, dio por segura la titularidad de todos los "indiscutibles" y cree que Joao Cancelo también volverá al lateral derecho.

"Es una final y nos lo planteamos así. Es positivo haber llegado a la jornada seis con posibilidad de ser campeones y mañana no vamos a especular, nunca lo hacemos", reiteró.

Defendió a su línea defensiva -"es la más segura que tengo", dijo- y señaló que, tras analizar la derrota ante Suiza, lo "único" que echó de menos fue "más precisión" en el último tercio del campo rival para generar más ocasiones. "Ahí es donde hemos estado más imprecisos", subrayó.

"Esto es el fútbol profesional, el que no acepte esto...lo importante es que yo no genere dudas", respondió al ser cuestionado por las críticas tras la última derrota el seleccionador español, que no dio pistas sobre su once aunque dejó claro que "juegue quien juegue" de '9' su función siempre será la misma.

"La misma orden tendrán Morata y Borja que Asensio. Tienen que ocupar los mismos espacios, dar apoyo en determinadas situaciones, aunque es obvio que cada uno tiene unas características diferentes. Pero la idea de jugar no cambia", puntualizó.

El césped "no está tan mal"

"Ayer nos comunicaron que no podíamos pisar las áreas, por eso pensamos que, como Portugal tampoco se entrena, no tiene mucho sentido que lo hagamos nosotros. Nos han ofrecido otro campo para entrenar y es lo mejor para preservar el estado del césped", declaró en rueda de prensa.

El asturiano pudo pisar el césped antes de comenzar la sesión de trabajo vespertina en el campo de entrenamiento del SC Braga, pegado al estadio.

"Lo he podido pisar y no está tan mal. No sé luego cuando los jugadores lo pisen si se levantará e imposibilitará jugar bien, pero en principio está bastante bien. El estadio es bonito por lo diferente que es respecto a los demás, espero que sea una gran noche de fútbol", manifestó.