El récord de valencianos en un mismo Mundial lo fijan hasta ahora Miguel Tendillo, Antonio Maceda y Enrique Saura, que en 1982 formaron parte de la lista de convocados de José Santamaría y jugaron precisamente la fase de grupos en el estadio Luis Casanova. Este registro puede ser superado en unos meses en Catar, ya que Luis Enrique tiene en gran consideración hasta a cinco valencianos que, de hecho, fueron titulares en el partido decisivo de la UEFA Nations League. Pau Torres, Hugo Guillamón, José Luis Gaya, Carlos Soler y Ferran Torres no tienen el puesto garantizado, pero sí muchas papeletas de entrar en la lista definitiva y, de paso, hacer historia del fútbol ‘patrio’ si al menos cuatro de ellos forman parte de la citación.

Echando la vista atrás, la tónica habitual ha sido contar con una media de dos valencianos por Mundial. De hecho en el 82 fue la única ocasión en la que se rompió ese techo. De los 19 mundiales que se han jugado en la historia del fútbol, España ha estado presente en 15. En ellos han jugado un total de 20 valencianos y ha habido 23 convocatorias valencianas. Antonio Maceda (1982, 1986), David Albelda (2002, 2006) y Raúl Albiol (2010, 2014) son los tres que han podido repetir hasta hoy.

El talento valenciano no para de crecer y España lo está sabiendo aprovechar. Tanto en el caso de jugadores que se han convertido en la bandera de clubes de la ‘terreta’ como son los casos de Guillamón, Pau Torres y Gayà, como por lo que respecta a los que han decidido emprender su camino en clubes de fuera como Ferran y Soler, por no olvidar a futbolistas que no están convocados, pero que representan también la calidad del fútbol de la Comunitat como Juan Bernat, Albiol o Pablo Fornals, que también han sido internacionales.

En el caso de Gayà, Pau y Ferran parecen fijos para el seleccionador. Fueron a la pasada Eurocopa y salvo percance físico nunca fallan en las convocatorias. El de Pedreguer es el lateral más sólido y fiable de las opciones que maneja España, el de Vila-real encaja a la perfección en la filosofía de Luis Enrique y el de Foios es el máximo goleador de La Roja desde que el asturiano tomó el mando. Mientras tanto, las candidaturas de Guillamón y Soler se hacen fuertes. El de L’Eliana (nacido en San Sebastián, pero de padres valencianos y criado desde los dos años en la Comunitat) ha explotado y es un comodín por jugar de central y pivote y es un especialista sacando la pelota desde atrás, concepto innegociable en la filosofía española. En cuanto al de Bonrepós, su menor presencia en el PSG puede ser un hándicap, pero encaja totalmente en el trivote por su naturaleza de interior con llegada. Que los cinco jugasen el encuentro contra Portugal no fue casualidad, es que están en la senda correcta.

Puchades y Asensi, pioneros

Las aventuras valencianas en clave mundialista arrancaron en 1950 con Vicente Asensi (Alcúdia de Crespins) y Antonio Puchades (Sueca) que disputaron con La Roja aquel torneo en Brasil que ganó Uruguay con el mítico ‘Maracanazo’. El centrocampista que hoy da nombre el estadio que alberga los partidos del Mestalla, de hecho, estuvo en el once ideal de la competición.