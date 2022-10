Erling Braut Haaland fue creado para marcar. El noruego está disipando todas las dudas que pudiesen existir sobre su adaptación a la Premier League y al estilo de Guardiola a base de goles. No participa en el juego, no baja a recibir y se asocia con el resto de centrocampistas, en definitiva, no se asemeja al perfil de falso 9 que solía utilizar Pep, pero siempre está dónde se le espera y sus números asustan.

El ‘cyborg’ ha anotado 17 goles en 11 encuentros en la presente campaña, lleva 8 partidos consecutivos perforando la portería contraria y es el terror de las defensas en Inglaterra y en toda Europa. Su olfato sólo es superado por su voraz hambre de gol y por su definición. Ponerle el balón cerca de la portería contraria es sinónimo de gol y Guardiola lo sabe. Para eso le fichó. El noruego ha llegado a uno de los equipos que más pisa área en toda Europa en las últimas temporadas y el resultado está siendo el que se podía esperar. El 'Cyborg' pulveriza los récords en la Premier Para hacerse una idea de lo que supone para su equipo, sólamente hay que ver sus números cara a portería. El ‘cyborg’ ha tirado 19 veces entre palos durante los 8 partidos que se han jugado en la Premier League y ha anotado 14 veces. Una precisión al alcance de nadie durante la historia. Además, lleva 3 hat tricks y se ha convertido, por mucho, en el jugador que más rápido ha alcanzado esta cifra en la Premier League. Para poner en contexto estos números, Owen tardó 48 partidos en conseguirlo, Van Nistelrooy, 59; Fernando Torres 64 y Cristiano Ronaldo, 232 encuentros. Una barbaridad se mire por dónde se mire. Tanto es así, que el noruego lleva más goles que 14 equipos de la Premier League. Y no parece que vaya a cambiar, ya que es lo que ha hecho durante toda su vida. 29 goles en 27 partidos con el Salzburgo; 86 goles en 89 partidos con el Dortmund; 21 goles en 22 partidos con Noruega y los mencionados con el Manchester City. 153 goles en 149 partidos para un extraterrestre al servicio del gol que está dispuesto a romper todos los récords que se le presenten. Después de la era Messi-Cristiano el mundo del fútbol estaba necesitado de superdotados y Erling Braut Haaland fue creado para ello.