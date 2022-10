Martín Zubimendi es el elegido para la dirección deportiva del Barça para convertirse en el relevo generacional de Sergio Busquets, pero el vasco parece tener su cabeza puesta en el Reale Arena también de cara al futuro. Así lo manifestó tras el partido de la Real contra el Girona en Montilivi, cuando en los micrófonos de la Cadena SER afirmó que se siente confiado para renovar con el conjunto donostiarra para las próximas temporadas y seguir vistiendo la elástica txuri urdin.

"Espero renovar. La verdad es que la sintonía es muy buena y será cuestión de tiempo llegar a un acuerdo" respondía a las preguntas sobre su renovación. No quiso dar demasiada importancia y pasó por alto toda pregunta que se refería a un posible interés del FC Barcelona en contar con sus servicios y se limitó a mostrar su compromiso con la Real y a reiterar que se encuentra cien por cien centrado en los próximos compromisos con la camiseta de su equipo de toda la vida.

"Lo cierto es que no me preocupa eso ahora mismo. Tengo que estar concentrado en lo que viene ahora, que es mucho, muy duro, y hasta el Mundial de Catar voy a darlo todo" afirmaba un Zubimendi que conserva el sueño de poder estar en la cita mundialista. "Siempre tienes esperanzas, pero es difícil. Si aún no he ido a ninguna convocatoria... queda poco para que empiece el Mundial, y está difícil" aseguraba, aportando realismo a su situación, pero sin cerrarse ninguna puerta.