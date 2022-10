Xavi Hernández, al ser cuestionado sobre la dificultad de ganar LaLiga y la Champions, fue claro y aseguró que la competición doméstica tiene más mérito. Cuestión de regularidad, expresó. De este modo, el míster del Barça se sumó a la corriente de opinión iniciada días atrás por Leo Messi, que en referencia a la eliminación sufrida por el PSG el año pasado en la Champions aseguró que la máxima competición continental "no siempre la gana el mejor". "Pienso como Leo", precisó entonces Xavi Hernández en la previa a la cita contra el Inter.

Pues bien, estas palabras no han sido bien recibidas por el madridismo. "El fútbol son resultados y gana el que marca más goles y menos goles encaja", manifestó Dani Carvajal. Estas palabras llegan en un contexto similar al de Xavi y es que el lateral ha sido protagonista en la previa del encuentro de Champions de los blancos ante el Shakhtar Donetsk en el Santiago Bernabéu. "Cuando has ganado cinco de las últimsa nueve Champions, la suerte queda al margen", añadió Carvajal.

“Me hace gracia que el debate de justicia y no justicia solo aparezca cuando el Real Madrid gana la Champions y no cuando la ganan otros equipos”, expresó el lateral derecho, internacional por la Roja en la última convocatoria. “Las opiniones son subjetivas y cada uno tiene la suya. Es complejo hablar de lo que es justo y lo que no, pero en estos últimos años hemos sido los mejores. Entre los 4-5 equipos favoritos al título siempre está el Madrid. No creo que cuando alguien se enfrenta a nosotros no nos vea como un posible campeón en el futuro”, reflexionó.

Importante dejar atrás El Sadar y pensar en Champions

Para Carvajal, el tropiezo (1-1) ante Osasuna "ya forma parte del pasado" por lo que es momento de mirar al futuro, a la Champions League. A nivel personal, por ejemplo, aseguró que "se encuentra muy bien en el plano personal porque he empezado con muchos minutos" y que ahora toca seguir manteniendo el nivel para llegar en plenas garantías a Qatar y también para ayudar al equipo en la Champions.

El Real Madrid se medirá al Shakhtar Donetsk a domicilio este miércoles, 5 de octubre, a las 21:00 horas. El encuentro podrá seguirse a través de Movistar LaLiga de Campeones.