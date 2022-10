Cada vez queda menos para Catar 2022. Este Mundial será atípico por sus fechas, sus sedes y muchos otros aspectos, pero en otros será como todas las ediciones. Por ejemplo, en la sucesión de predicciones de lo que ocurrirá en uno de los grandes eventos deportivos del año. 32 países lucharán por la gloria.

Varias selecciones se presentarán en el país asiático con el único objetivo de volver a casa con el prestigioso trofeo. Son siete, debido a la ausencia de Italia, las que ya han vivido en algún momento la conquista de un título mundial. Y solo cinco las que coleccionan más de uno en sus vitrinas. Sin embargo, algunas llevan mucho tiempo sin tocar el cielo. Entre ellas, Argentina.

¿Qué dice la astrología sobre la Argentina de Leo Messi en Catar 2022?

Cada uno tiene sus creencias y confía más o menos en diferentes métodos, pero son muchos los que confían en lo que dice la astrología sobre el futuro. El Mundial no iba a quedarse atrás en este aspecto y miles de aficionados han esperado con ganas a conocer las predicciones.

"En la Argentina no hay astrología que aguante", dice Ludovica Squirru. Genial — María Elena Polack (@mepolack) 3 de octubre de 2022

Ludovica Squirru es una de las astrólogas más reputadas de Sudamérica y ha comunicado qué futuro augura a Argentina durante el acto de presentación de su nuevo libro 'Horóscopo chino 2023: Conejo de agua'. Un pronóstico que no es muy halagüeño para Messi y sus compañeros.

Ludovica Squirru rechazó participar en un acto publicitario diciendo que Argentina sería campeona del mundo

Fiel a sus predicciones, la astróloga dijo no a la tentación de decir algo diferente a lo que preveía. "Tuve una oferta de hacer una publicidad de la cerveza Quilmes sobre que íbamos a ganar y lo rechacé porque no hay que usar estas cosas", confiesa Ludovica.

Y es que su pronóstico inamovible es que Argentina será subcampeona del mundo. "Me encanta esta Selección de Scaloni, que también es Conejo, de madera, pero tengo algo como que ‘ojo con Qatar’, porque hay pálpitos que indican que se puede enrarecer", explica. "Me latía que íbamos a salir subcampeones, no campeones". Pronto descubriremos si ha acertado.