Desde que Mbappé diera calabazas al Real Madrid y firmara la renovación con el PSG, la maquinaria madridista puso en marcha otro plan: Erling Braut Haaland. Desde la capital se habían estado lanzando informaciones que afirmaban que el noruego tenía una cláusula liberatoria en el año 2024, pero ayer Guardiola lo desmintió rotundamente.

"No es cierto, no tiene cláusula de rescisión específica ni para el Real Madrid ni para ningún otro equipo. No es cierto, ¿qué puedo decir? Tengo la sensación de que es increíblemente feliz aquí", fueron las palabras del de Santpedor al ser preguntado en la rueda de prensa posterior al encuentro frente al Copenhague.

El delantero noruego ha empezado la temporada batiendo todos los registros goleadores en la Premier League y no tiene pinta de que vaya a frenar. Muchos son los equipos que querrán hacerse con sus servicios en un futuro, pero para ello deberán sentarse a negociar con el Manchester City. “Solo son rumores, no hay cláusula específica”, aseguró Pep.

No obstante, según las informaciones que salen desde el entorno del delantero, no parece que vaya a tener etapas largas en un club. En una entrevista reciente, Alfie Haaland, padre del jugador, afirmó que “podría estar tres o cuatro años como mucho en un club. Por ejemplo, podría pasar dos años y medio en Alemania, otros dos años y medio en Inglaterra, luego España, luego Italia, Francia…”.