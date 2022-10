El gran arranque de Ferran Jutglà no ha pasado desapercibido para los grandes equipos de Europa. Al interés del Atlético de Madrid se le suma ahora el del Arsenal inglés, que estuvo ojeando al delantero español en su último encuentro de Champions League.

El club londinense se ha caracterizado durante su historia en fichar talento joven por toda Europa y Jutglá cumple con ese perfil. El ex del Barcelona, actualmente en el Brujas, ha arrancado la temporada acaparando titulares gracias a sus 8 goles, 2 de ellos en la máxima competición continental.

El joven de 23 años firmó el pasado verano por el club belga por 5 millones de euros y a principios de Octubre se puede decir que fue una ‘ganga’. El FC Barcelona lo vendió para hacer hueco a las grandes incorporaciones que hizo este verano y resulta extraño que ningún club de la liga española apostara por él.

Se trata de un delantero móvil, capaz de moverse por todo el frente de ataque y aparte del gol, también cuenta con un gran nivel asociativo. Hace mejores a sus compañeros y lleva ya 5 asistencias en lo que va de temporada. Un jugador que marca, juega y hace jugar, por lo que encajaría plenamente en el esquema de Arteta.

Ferran Jutgla es el jugador español con MÁS CONTRIBUCIONES DE GOL en la temporada 22/23



Con 8 goles ⚽ y 4 asistencias 🅰️



Momento de forma envidiable. pic.twitter.com/y88W9o2Z2v — The Real Stats (@TheReaIStats) 4 de octubre de 2022

En Barcelona alguien se estará tirando de los pelos, ya que no se guardó ninguna opción sobre el de Sant Julia de Vilatorta. Los 5 millones se antojan cortos para el nivel mostrado. Eso sí, si sale traspasado el club azulgrana recibirá un 10% del total de la venta.

No obstante, Xavi alabó su rendimiento en la sala de prensa y no le cerró la puerta a su vuelta en un futuro. "Me alegro mucho por él. Aquí hubiera sido difícil.Tenemos a Lewandowski. No descartamos nada en un futuro", sentenció el entrenador.