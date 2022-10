Raúl de Tomás ha roto su silencio mediante un comunicado en sus redes sociales y ha querido mostrar una reflexión ante los rumores y acusaciones vertidas sobre él en las últimas semanas. El ex delantero del RCD Español se ha visto envuelto en multitud de polémicas en las últimas temporadas, que propiciaron su salida al Rayo Vallecano.

Mostrando su lado más humano, RDT asegura que es “un privilegiado y me siento por ello totalmente agradecido; me gustaría pararme más veces a pensar y a transmitir lo que de verdad siento, pero la profesión, y las prisas, me lo impiden a menudo.”

“Los ataques que he recibido estos últimos meses han ensuciado mi imagen de una manera que considero totalmente injusta. Me explico: quienes de verdad me conocen saben cómo soy y todo lo que he luchado por llegar hasta aquí”, ha expresado De Tomás.

No obstante, en el comunicado de Instagram también ha habido lugar para reconocer sus fallos: “Soy consciente también de los errores cometidos, pero me quedo con lo que he aprendido de ellos y doy gracias a Dios porque, con todos mis muchos defectos , he seguido hacia adelante”.

Y también ha querido lanzar una reflexión acerca de los comentarios sufridos: “Nunca dejéis de esforzaros al máximo a pesar de los pesares y que sigáis persiguiendo vuestros sueños sin que os paralicen las murmuraciones que pretendan sabotear y manchar vuestra imagen e ilusiones”.