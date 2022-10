Malas noticias para la Roma y para la selección argentina. Paulo Dybala se lesionó en el pasado duelo ante el Lecce en el que su equipo venció por 2-1. El argentino sintió un pinchazo después de lanzar el penalti que suponía el segundo tanto de su equipo y se tuvo que retirar lesionado.

Los presagios no son buenos. José Mourinho, se mostró muy preocupado en la sala de prensa. “¿Como está Dybala? Digo mal por no decir muy mal, pero me temo que es más malo que malo. ¿Verlo de nuevo antes de 2023? No he hablado con un médico, pero puedo decir que es difícil”, afirmó el entrenador portugués.

Una pena para el jugador argentino, que había recuperado su mejor nivel y se había convertido en una pieza clave para la Roma y en un habitual en las listas de Scaloni. A falta de pruebas médicas que lo confirmen, todo parece indicar que estará un tiempo alejado de los terrenos de juego y se perderá el mundial.

Nunca es buen momento para lesionarse, pero en el caso de Dybala ha sido especialmente cruel. El ex de la Juventus había caído de pie en la capital italiana y atravesaba un momento de forma formidable, con 7 tantos esta temporada. Además, había marcado gol en sus últimos cinco partidos y llegaba con muchas opciones de ser importante en la selección argentina.

Un problema más para un jugador que no tiene suerte con las lesiones y que en los últimos años se ha perdido alrededor de 60 partidos, la mayoría por problemas musculares similares a los de la reciente lesión.