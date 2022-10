Pierre Emerick Aubameyang no guarda un buen recuerdo de Mikel Arteta como entrenador del Arsenal. El atacante de Gabón vio cómo este domingo se filtraba un vídeo en el que criticaba duramente al que fuera su técnico gunner en su última etapa, justo antes de fichar por el FC Barcelona. “No puede manejar grandes personalidades y grandes jugadores, no puede lidiar con eso. Necesita jugadores jóvenes que no digan nada, solo escuchen”, señaló el ahora atacante del Chelsea en el vídeo privado filtrado. Hay que recordar que el técnico vasco le llegó a sancionar por indisciplina, quitándole la capitanía e incluso relegándole a banquillo o grada.

"Soy consciente de que ha salido a la luz un vídeo que se grabó justo después de que llegara al Barça. En ese momento todavía tenía muchos malos sentimientos dentro de mi. El Arsenal está haciendo grandes cosas esta temporada y les deseo todo lo mejor a mis antiguos compañeros salvo el 6 de noviembre. Ahora estoy centrado en el mañana", declaró el exbarcelonista. Los de Arteta lideran la tabla de la Premier League tras imponerse al Liverpool esta pasada jornada 3-2. Aubameyang fue todo un héroe en el Arsenal, pero tras su llegada al Chelsea este verano, le han colgado el cartel de villano.