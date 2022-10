Cristiano Ronaldo, futbolista del Manchester United, no aceptará la acusación de la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) por lanzar al suelo el móvil de un aficionado.

El incidente ocurrió la temporada pasada, cuando el astro portugués, camino del vestuario, tiró al suelo el móvil de un joven aficionado del Everton después de perder un partido de Premier League.

La FA le acusó hace unas semanas por "conducta impropia" y si esta acusación sale adelante el futbolista podría recibir una sanción.

Cristiano tenía hasta este lunes para responder a la acusación y su técnico, Erik Ten Hag, confirmó que ha hablado del tema con el futbolista y que este no la aceptará. "Lo he hablado con él y no aceptará la acusación", dijo el técnico holandés en la previa del partido de Europa League que el Manchester United disputará este jueves contra el Omonia de Chipre.