Gonçalo Guedes abandonó el club de Mestalla el pasado mes de agosto rumbo a la Premier League por unos 35 millones de euros. El Wolverhampton, club que tiene muchos lazos con Jorge Mendes, fue el destino elegido por el jugador portugués para pasar los próximos años. Sin embargo, las cosas no le están yendo demasiado bien por tierras británicas.

El conjunto inglés no ha arrancado nada bien la temporada y se encuentra en puestos de descenso en la Premier League con 6 puntos en 9 partidos. Además, el club ha despedido al entrenador, Bruno Lage, y está sonando con fuerza el nombre de Julen Lopetegui. A parte del mal rendimiento colectivo del equipo, las actuaciones individuales de Gonçalo Guedes tampoco están siendo del todo buenas.

En ocho partidos, Guedes tan solo ha sido capaz de dar una asistencia y todavía no sabe lo que es marcar con su nuevo club. Además, el exvalencianista todavía no ha completado un partido completo con el equipo, o entra en la segunda parte o es uno de los jugadores sustituidos habitualmente.

La nueva aventura de Guedes en Inglaterra no está siendo la soñada, razón por la que no fue a la última convocatoria con Portugal y peligra seriamente su presencia en el Mundial. La situación actual del luso dista mucho de los deseos de su padre, que quería para su hijo un club mejor que el Valencia y que jugara la Champions, dos cosas que ahora mismo no tiene en el Wolves.