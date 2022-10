El Wrexham es el tercer club de fútbol más antiguo del mundo y hace poco más de un año fue adquirido por el actor que da vida a 'Deadpool'. Ryan Reynolds se juntó con su socio y también actor Rob McElhenney y abonaron una cantidad cercana a los 2,3 millones de euros para adquirir este histórico club.

Para hacernos una idea, el Wrexham se fundó en 1864, un cuarto de siglo antes de que en España naciera el Recreativo de Huelva, decano nacional. Como ha ocurrido con numerosos clubes originarios, el tiempo no respetó su rango y fueron descendiendo de categorías conforme estas aparecían, campando actualmente en la quinta división del fútbol inglés.

Tras la llegada de los actores de Hollywood en febrero de 2021, el club no logró ascender, aunque terminó en los puestos altos de la tabla. Quizá la afición esperaba más y no fueron todo lo clementes con 'Deadpool', si bien este verano agitaron algo más el mercado para crear un equipo que pueda luchar de verdad por el ascenso. No se realizó desembolso por ningún jugador, pero sí se logró convencer con algo más de facilidad a varios futbolistas de categorías superiores. Entre las caras nuevas se encuentra el español Jacob Mendy, nacido en Gambia.

Ahora, con las esperanzas renovadas y aire fresco en el vestuario, el Wrexham marcha segundo en la tabla con un equipo que basa su juego en el ataque.

Objetivos de Ryan Reynolds para el Wrexham

Además de tratar de lograr el ascenso esta campaña, el hecho de haberlo convertido en el club mas mediático de la categoría, ayudará a rentabilizarlo. Uno de los objetivos que tiene el actor a corto plazo pasa por remodelar el vetusto estadio de Racecourse Ground, con capacidad para 15.000 asistentes.

Por otro lado, ha querido reforzar tanto la cantera como el equipo femenino, al que destinó casi 60.000 euros nada más aterrizar en el Wrexham. Quiere convertir al histórico club en un referente de la zona y, posteriormente, del país de Gales, para así ganar popularidad y empuje para ascender categorías poco a poco. Veremos si se cumple la hoja de ruta de Reynolds.