Los tres puntos que sacó el Atlético de Madrid de San Mamés le están empezando a salir caro. Tras la baja confirmada de Koke, de al menos tres semanas, ahora es Jan Oblak el que podría no estar en el partido del martes contra el Rayo Vallecano. Según ha apuntado Mundo Deportivo, el portero esloveno no ha entrenado con el grupo esta mañana y no está clara su presencia ante el equipo 'rayista'.

El '13' del del conjunto rojiblanco tuvo que ser sustituido en el partido contra el Athletic Club "por encontrarse ligeramente conmocionado y sufrir también un traumatismo directo en el hombro derecho". El cancerbero permaneció en observación después del encuentro y hoy se ha ausentado en la sesión. Jan Oblak fue sustituido por encontrarse ligeramente conmocionado y sufrir también un traumatismo directo en el hombro derecho. El esloveno se mantendrá en observación por los servicios médicos del club.



ℹ https://t.co/kH6FvEJJji — Atlético de Madrid (@Atleti) 15 de octubre de 2022 En el caso de que no se haya recuperado para mañana, ya sea por la conmoción o por el hombro, Ivo Grbic, que cuajó un gran partido contra los 'leones' cuando sustituyó a Oblak, podría volver a la titularidad. Joao Félix sí entrena La parte positiva de la sesión de hoy para el Atlético de Madrid es la vuelta de Joao Félix. El portugués también acabó con molestias el encuentro frente al conjunto vasco y al día siguiente no se entrenó con normalidad. Sin embargo, el delantero ha acabado el entrenamiento con normalidad y estará disponible para el encuentro de mañana, martes, contra el Rayo Vallecano en el Civitas Metropolitano a las 21:00h.