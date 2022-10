Carlos Clerc ha firmado su nombre en un nuevo récord. Tras varias jornadas con cierto rumor, el futbolista catalán acumula con el empate de hoy ante el Espanyol, un total de 32 partidos en liga sin ganar.

Previo al encuentro de esta misma tarde, Clerc mantenía sus números a la par con Jaime Romero, vigente poseedor de dicho récord, ambos con 31 partidos sin conocer la victoria. Este último lo logró entre 2012 y 2017, mientras que el del Elche lo ha hecho en un tramo de tiempo mucho menor, entre 2021 y 2022.

Tras el pitido final en Cornellà que consumaba el empate a dos entre el Elche y el Espanyol, el futbolista fraguó su nombre en un récord difícil de asimilar. Se convierte así en el jugador de Primera División con más partidos consecutivos sin conocer la victoria en la competición.

Para Carlos, la victoria se convirtió en algo ajeno hace ya mucho tiempo. La última vez que registró tres puntos en un mismo partido se remonta al 10 de abril de 2021, en la victoria del Levante por 0-1 ante el Eibar en Ipurúa.

Un rendimiento... ¿desacorde a los números?

Lo cierto es que, ganando o no, la importancia de Carlos Clerc ha quedado constante en todos los equipos en los que ha estado. Fue una de las piezas claves del ascenso de Osasuna y posteriormente ha tenido una buena presencia en Primera División. Suma 110 partidos en la máxima categoría del fútbol español y 97 titularidades.

Números que reflejan la frecuente participación de Clerc en los dos equipos en los que más partidos ha disputado en La Liga. Cierto es también estos dos son Levante y Elche. El Levante descendió la pasada campaña y actualmente el Elche es colista sin conocer la victoria.

Culpa o no del futbolista, o no ha aportado lo que ha necesitado el equipo o la suerte no le ha acompañado cuando ha estado sobre el verde.