Un kosovar y un coreano forman una de las parejas más exóticas y estimulantes del fútbol español. Vedat Muriqi y Kangin Lee están liderando al Mallorca de Javier Aguirre anotando 7 de los 9 goles que ha marcado el conjunto balear, el 78 por ciento.

Muriqi y Lee, autores de 5 y 2 goles respectivamente, forman un tándem letal para los rivales, que ha iniciado la temporada sumando más puntos (8) como visitante que como anfitrión (4).

El balcánico y el asiático sellaron la victoria en Mestalla, como también lo hicieron en el triunfo en Vallecas ante el Rayo (0-2) en la tercera jornada del campeonato.

Con su regate y velocidad el asiático, de 1.73 metros de estatura, saca el máximo partido al poderío físico del balcánico (1.94 metros), en una sinergia que está dando resultados espectaculares al club balear.

Muriqi causó baja en las derrotas en las derrotas ante el Sevilla y la Real Sociedad por su expulsión con tarjeta roja directa en Elche y el equipo lo notó al quedarse sin marcar en los dos partidos.

Volvió en Valencia y sumó su quinta diana, de las cuales dos las ha marcado de penalti.

"Estoy muy contento porque he vuelto después de dos partidos, y he podido ayudar a mis compañeros, al equipo", declaró el kosovar tras el triunfo en Mestalla.

"Y volver con el gol, creo que un delantero no puede pedir más. Hemos sufrido mucho en estos cuatro partidos que hemos estado sin ganar y hemos sufrido mucho hoy también. Le he dedicado el gol a Rakjovic (portero serbio del Mallorca). Ahora lo celebramos pero no nos olvidamos que tenemos que recuperarnos porque tenemos otro partido el viernes (ante el Espanyol en Son Moix) y queremos ganarlo, para estar todavía más contentos", añadió.

Kang In Lee, por su parte, reconoció que sintió sensaciones contrapuestas al marcar el gol del triunfo ante el equipo donde se formó como futbolista.

"He sentido mucha alegría porque ha sido el gol que nos adelantaba en el marcador. Y por otra parte, un poco triste, porque ha sido contra el Valencia. Es un club donde me han ayudado muchísimo durante diez años y donde he crecido desde pequeño. Pero lo primero es mi equipo, que es donde estoy y donde pienso que cuando más alto estemos, es mejor", precisó.