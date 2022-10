Ya son varias ocasiones en las que se relaciona el nombre de Heung Min Son con la órbita del Real Madrid. Este mismo verano, tras el fallido fichaje de Mbappé, la opción del coreano se sopesó en las oficinas de club blanco, pero todo se limitó a simples rumores.

Ahora, las campanas han vuelto a sonar y da la impresión de que Son puede llegar a considerarse como una opción más que válida para reforzar la delantera blanca.

Según el diario alemán Sport1, el deseo del futbolista sería abandonar el Tottenham a pesar del prometedor proyecto del equipo. Pese a la posible renovación de Conte y la vuelta a Champions del equipo, el jugador no parece dispuesto a seguir con la vitrina de títulos vacía.

Al parecer, al propio Ancelotti también le convence el futbolista y su incorporación sería una gran suma para la delantera.

Números de crack

Lo cierto es que, desde hace ya varias temporadas, el rendimiento de Son en Londres está siendo estelar. Ha anotado 136 goles en 341 partidos con el club londinense y ganó la bota de oro de la Premier la pasada temporada, empatado a goles con Salah.

Aún así, contar en la plantilla con futbolistas de talla mundial como Son o el propio Harry Kane no ha cambiado la historia de un Tottenham que no levanta un título desde el año desde 2008. Aquella Copa de la Liga (actualmente la Carabao Cup) inició una pronunciada y extensa sequía que, sorprendentemente, todavía no ha propiciado la salida de estrellas como los dos últimos mencionados. Pese a que sí han habido muchos rumores a lo largo de los mercados de invierno, quién sabe si esta vez podría cumplirse.