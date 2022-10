El guardameta del Oporto, Diogo Costa, está haciendo de parar penaltis su rutina. Con los dos penaltis parados ante el Brujas, uno legal y otro repetido, suma cinco penas máximas paradas en el último mes.

El portugués lleva tres jornadas seguidas parando penaltis en la Champions League y su estadística asusta, literalmente, a los lanzadores. El delantero checo Patrick Schick fue el primero en caer derrotado en el duelo particular con Diogo Costa en un República Checa-Portugal.

El mismo Patrick Schick, esta vez con el Bayer Leverkusen, volvió a comprobar como se las gastaba el arquero del Oporto, esta vez en la tercera jornada de Champions League. El partido estaba empatado en ese momento en 0-0 y terminó imponiéndose el cuadro luso por 2-0.

En la siguiente jornada, otra vez ante el Bayer Leverkusen, Patrick Schick decidió ceder el lanzamiento a su compañero Demirbay, pero el resultado no fue diferente. Otra vez se topó con un Diogo Costa que no se quedó ahí, si no que dio una asistencia de gol.

Y finalmente, en el duelo ante el Brujas, Diogo Costa paró dos penaltis. El primero, que fue repetido, y el segundo, que lanzó Noa Lang y acabó con el mismo resultado. 5 penaltis en apenas 30 días para un portero que puede ser determinante para Portugal en este aspecto en el Mundial de Catar.