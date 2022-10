El presidente de LaLiga española, Javier Tebas, quiere sanciones inmediatas y disuasorias contra el París Saint Germain (PSG), y también deportivas, porque estima que las que le ha impuesto la UEFA por incumplir las reglas del juego limpio financiero, por su monto y por su carácter progresivo, no funcionan.

En una entrevista publicada este miércoles por L'Équipe, Tebas insiste en que "hay que sancionar desde ahora" porque no sirve la multa de 65 millones de euros que le impuso a comienzos de temporada la UEFA, de los cuales 55 millones están exentos de cumplimiento salvo en caso de reincidencia.

A ese respecto, señala que "10 millones de euros para el PSG y (su presidente Nasser (Al Khelaïfi) es un café". Por eso insiste en que "las sanciones tienen que ser disuasorias y afectar también a lo deportivo".

Calcula que en las seis o siete últimas temporadas el club de la capital francesa ha perdido 1.000 millones de euros y de esa manera "rompe el ecosistema del fútbol europeo".

"¿Cómo pueden competir los otros clubes con uno que pierde 1.000 millones de euros?", se pregunta retóricamente antes de responder que "es complicado".

Las reglas del juego limpio financiero de la UEFA estipulan que para garantizar una cierta equidad en la competición los equipos tienen que garantizar un equilibrio entre los ingresos y los gastos, que vienen en gran medida de las fichas de los jugadores.

Pero al PSG se le reprocha saltarse esas normas porque detrás de su propietario, el fondo soberano catarí, está el Estado de Catar para el que la rentabilidad en términos de notoriedad y de influencia están por encima de la rentabilidad económica.

Fichaje de Mbappé

Tebas se muestra convencido de que "es imposible" que el club francés pueda soportar los gastos del fichaje de Kylian Mbappé con las reglas actuales.

Cuando se le pregunta por los 630 millones de euros que supuestamente se ha fijado en el contrato firmado el pasado verano con Mbappé para tres temporadas, según las cifras reveladas el pasado fin de semana por la prensa francesa y negadas por el PSG, el presidente de LaLiga ironiza primero.

"Se sabía que para que Mbappé siguiera en el PSG habría que pagarlo muy caro. Pero conociendo a Al Khelaïfi, me parece poco... No tiene límites para cumplir sus objetivos. El PSG y Al Khelaïfi han demostrado que el dinero no es su problema. Si hubiera que haber dado 200 millones más a Mbappé, se los habrían dado".

A su parecer, el contencioso económico de la empresa BeIN (propiedad del mismo Al Khelaïfi) con LaLiga, deriva de sus denuncias contra el presidente del PSG.

En concreto, Tebas reprocha a BeIN que de los 60 millones de euros que tenía que pagar desde el 15 de agosto por los derechos de emisión de la liga española en el extranjero solo han recibido 10 millones.

"Supongo que lo hacen diciéndose: 'Como te comportas mal con nosotros, Javier, y actúas como un chico malo al criticar al PSG, vamos a dejar de pagarte'", comenta.

Tebas se defiende de ser condescendiente con el Real Madrid y con el Barcelona, que como otros grandes clubes defienden el proyecto de súperliga europea que entraría en competencia con la Liga de Campeones.

Subraya que es "el más crítico" con los dos equipos españoles y que les ha dicho a sus presidentes que lo que hacen es "peor que los clubes-Estado como el PSG o el Manchester City".

"Me podrían criticar -añade- si LaLiga les apoyara. Como lo hace la Liga francesa con el PSG. La única liga europea que actúa con la UEFA para defender de forma jurídica los intereses del fútbol europeo es LaLiga".