Xavi Hernández compareció en rueda de prensa en la previa del Valencia-Barça de este sábado, un partido para el que los culés buscan "cambiar el chip" tras la eliminación de la Champions League en la fase de grupos (por segundo año consecutivo).

Para el cuadro culé ha supuesto un 'palo' este KO tras un verano en el que se ha hecho una gran apuesta económica por reforzar al equipo. Finalmente, y tras coincidir con Inter y Bayern en el grupo de la muerte, los azulgranas han sido eliminados al perder ambos partidos con el equipo alemán y perder y empatar contra los italianos.

Pese al mal momento europeo, al que se le une la derrota en el Clásico liguero por la que perdieron el liderato, el equipo culé no está en una mala dinámica liguera y ahora el equipo de Xavi se debe volver a centrar en el campeonato doméstico.

"Hemos hablado de cambiar el chip y que estamos en buena dinámica en LaLiga. En Champions nos ha pasado de todo. Hemos hecho autocrítica pero nos ha faltado en los partidos grandes. Hay que pasar página y pensar en LaLiga. Estamos luchando por el título y esta es la dinámica a seguir. Somos una piña en el vestuario y mañana es un gran momento para reaccionar", ha indicado el preparador catalán.

"Yo sigo siendo positivo. Es un batacazo importante lo de la Champions, pero podemos hacer una buena temporada. Estamos en buena dinámica en LaLiga, ganando a rivales fuertes. Mañana es otra prueba. Hay que mostrar el orgullo y carácter que el equipo tiene", ha añadido.

Xavi, muy claro sobre su futuro

El técnico, que durante toda esta etapa siempre se ha mostrado optimista con mejorar la situación pese al mal momento de su equipo en Europa, ha reconocido que el objetivo del año es ganar un título esta temporada y ha dejado en el aire la posibilidad de abandonar el proyecto si no lo consigue. "Esta temporada el objetivo es ganar títulos. Los resultados vendrán… y si no llegan, vendrá un nuevo entrenador", ha dicho.

Pese a todo cuenta con el respaldo de la dirección deportiva, del presidente Joan Laporta y del resto de la junta directiva. "Nosotros no dejaremos de trabajar y noto la confianza total en el proyecto. Yo no quiero engañar a nadie. Con el Bayern hemos competido. El otro día no, porque ya estábamos eliminados. No nos ha dado pero no físicamente. Empatamos con el Inter en el 92", matizó.

Los elogios a Gattuso

Por último, Xavi también se ha mostrado sorprendido con el estilo, valiente y atrevido, del Valencia CF de Gattuso. El míster culé ha reconocido sentirse sorprendido por el tipo de jugador de corte defensivo que fue Rino y el tipo de entrenador en el que se ha convertido y ha elogiado su puesta en escena.

"Creemos que será un rival agresivo e intenso, son alegres y dinámicos. Es una propuesta muy similar a lo que hacemos nosotros y se podrá ver un partido similar como el del Athletic. Será un partido muy bueno para el aficionado, los entrenadores sufriremos más".