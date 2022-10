Una semana después de ganar con polémica en Mestalla, el RCD Mallorca ha sufrido un error arbitral en su contra y no se ha quedado callado. Con un marcador de empate a uno en el minuto 88 Brian Oliván cometió un claro penalti sobre Ángel, pero ni Díaz de Mera Escuderos en el verde ni Jaime Latre desde al VAR lo señalaron.

Este fallo ha generado una gran indignación en el cuadro balear. Para empezar tanto Pablo Maffeo como Javier Aguirre fueron expulsados con roja directa por protestar la acción. Ángel Rodríguez, receptor de la infracción, se quejó en declaraciones a los medios oficiales del club: "Creo que el único que no ha visto el penalti es el árbitro. Le insisto que vaya al VAR. En ningún momento quiere ir. El penalti es clarísimo. Me amenaza con amonestarme. Si está tan convencido pienso que lo mismo tiene algo de razón. Veo luego las imágenes y no hay ninguna duda. Hay algo que no cuadra. Estas cosas pasan cada fin de semana. Un penalti en ese minuto a favor. Pasan estas cosas cada fin de semana y todo sigue igual. Nos estamos jugando mucho y esto no puede ser así".

Javier Aguirre, técnico bermellón, también fue crítico en la rueda de prensa: "La ve el arbitro. La juzga y es córner. ¿El VAR le insiste o no? Nunca lo sabremos. ¿Quién decide? El otro día en San Sebastián estuvieron un minuto señalándonos gol y el VAR cambió la jugada. El de hoy ni siquiera lo llamó".

Ahora ha sido la propia cuenta oficial del RCD Mallorca la que se ha quejado a través de un tuit. "Conclusión: el VAR no vino para esto…", ha publicado el Community Manager de la entidad.

Conclusión: el VAR no vino para esto… — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) 29 de octubre de 2022

Hace una semana el arbitraje benefició al Mallorca en Mestalla

No es el primer error arbitral en contra el Mallorca y el club se muestra cansado por ello. Sin embargo, en el último partido el colegiado les benefició. El VAR tampoco revisó correctamente el penalti de Nico a Amath, que debió ser invalidado porque no existió contacto. Esa pena máxima sirvió a los bermellones empatar un partido que a la postre ganarían y les daría oxígeno en la lucha por la permanencia.