Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, se quejó de la actuación arbitral en el empate de su equipo ante el Girona, enfocando principalmente la acción del penalti, en la que dijo que Marco Asensio "no ha tocado el balón con la mano" y que tanto el VAR como el colegiado "se lo han inventado". Desde luego, se trata de un ataque al estamento arbitral por el que el Comité suele proponer una sanción.

"No me gusta mucho hablar de esto pero hoy hablo", advirtió Ancelotti en su primera respuesta de su comparecencia cambiando su habitual perfil cuando es preguntado por la actuación arbitral. "La primera situación es bastante clara, no es penalti porque no toca el balón con la mano". Estas declaraciones se muestran más críticas contra el estamento arbitral que las que realizó la temporada pasada José Luis Gayà y por las que fue sancionado 4 partidos al inicio del presente curso. Recordemos que Apelación tampoco estimó el recurso del Valencia CF por la desproporcional sanción. Esta semana se conocerá si Ancelotti es tratado de la misma manera que el capitán valencianista o si, por lo contrario, hacen la vista gorda con el técnico madridista.

El Valencia CF llegó incluso a recurrir ante el TAD para tratar de quitarle la sanción a su capitán. Otros clubes, como el Cádiz con Álvaro Cervera, exploraron esta vía y lograron hacer justicia. La libertad de expresión amparó estos casos y es lo que desde el club de Mestalla esperaba lograr sin éxito.

Ancelotti insiste en que no era penalti

"He hablado con Asensio y toca el balón con el pecho, es verdad que tenía la mano izquierda en una posición un poco rara, pero cubría el cuerpo, no lo hacía más grande. Puede haber duda si lo toca, pero simplemente no ha tocado el balón con la mano, se lo han inventado", criticó.

También hubo polémica por el gol anulado a Rodrygo

Más comprensivo se mostró Ancelotti en el tanto anulado al brasileño Rodrygo Goes, al interpretar el árbitro la norma que con tener la mano apoyada del portero sobre el balón es falta por arrebatarle el balón al rematar a gol.

"La segunda es más opinable porque no hay total control del portero del balón con su mano, pero se puede pitar, no lo voy a discutir. Lo que me sorprende es el penalti que ha llegado en un momento clave del partido porque estaba encarrilado, nos había costado marcar sin un fútbol espectacular pero habíamos tenido el 2-0 con Asensio y esta situación nos deja con dos puntos menos en la tabla", lamentó. ¿Habrá sanción para Carlos Ancelotti como la hubo para José Luis Gayà?

El 'caso Gayà': cuatro partidos de sanción

José Luis Gayà no se calló y alzó la voz contra la injusta sanción que el TAD ha mantenido sobre él. El capitán del Valencia CF aseguró en su momento al conocer la desproporcionada sanción que: “Si todo sigue igual deberían sancionar a muchos jugadores. Es una cosa que he pensado y que se va a ir viendo. Hay otros compañeros que han dicho cosas peores que la mía y no ha pasado nada".

Con el lateral de Pedreguer el Comité entró de oficio para denunciar sus declaraciones en las que indicaba, tras el encuentro contra Osasuna de la pasada temporada, que el colegiado había visto "un penalti clarísimo" y que "no quiso pitarlo". ¿Habrá sanción esta vez?