Endrick está llamado a batir todos los récords del fútbol brasileño. La joya del Palmeiras es uno de los objetos de deseo de los grandes de Europa y con más razón ahora, que ya se ha estrenado con el primer equipo. Estreno goleador como profesional y récord a sus 16 años y tres meses, batiendo así el récord de jugador más precoz en marcar con el club de São Paulo anotando por partida doble ante el Paranaense.

Esta marca llevaba intacta 106 años y ahora tiene un nuevo dueño. Después del partido habló y, aunque parezca mentira, se mostró insatisfecho.

"Creo que podría haber marcado más goles", decía el jugador nacido en 2006. Después, contó lo que le suelen decir sus aficionados: "Algunos hinchas me dijeron que me fuera a estudiar, que no es hora para que los niños estén jugando".

Su referente en Europa

Uno de sus referentes es el ariete de moda, Erling Haaland. De hecho, su primera celebración como profesional fue llevándose el dedo a la oreja, como el delantero del Manchester City. Después del choque subió una foto mencionando al noruego.

Varios medios apuntan a que el PSG ya ha ofrecido cerca de 20 millones de euros para hacerse con los servicios del joven jugador. El Palmeiras, por su parte, se remite a su cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Hay que tener en cuenta que Endrick no podría aterrizar en Europa hasta el mes de julio de 2024, cuando cumplirá 18 años.