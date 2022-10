Uroš Račić abandonó el Valencia CF en el pasado mercado de fichajes en busca de unos minutos que no iba a tener con Gattuso. El serbio llegó en calidad de cedido al Braga portugués y hasta la fecha no ha conseguido hacerse con un puesto en el once titular del equipo.

El exvalencianista está participando en casi todos los encuentros con el equipo portugués, sin embargo, su cuota de minutos jugados es tan solo del 36%, lo que significa que sale desde el banquillo en la mayoría de los partidos. El serbio ha disputado 10 partidos y solamente ha sido titular en 4 (2 de liga y 2 de Europa League). A dia de hoy, Račić tan solo ha completado los 90 minutos en una ocasión, el encuentro de Europa League entre el Braga y el Union St. Gilloise belga, que se saldó con victoria visitante (1-2). El conjunto portugués se encuentra segundo en liga y tercero en Europa League, por lo que se jugará su pase a la siguiente ronda en el último partido de la fase de grupos. La situación de los otros cedidos del Valencia Koba Koindredi empezó teniendo mucho protagonismo en el Oviedo, pero una lesión a finales de septiembre todavía le tiene alejado de los terrenos de juego. Por su parte, Jorge Sáenz está siendo titular indiscutible en el Leganés, donde ha disputado 12 partidos de 13 posibles. Burlamaqui empezó jugando en el Badajoz pero poco a poco ha ido perdiendo protagonismo con el conjunto extremeño.