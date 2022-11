Es difícil entender un Real Madrid jugando como local fuera del área metropolitana de la capital. El Santiago Bernabéu se encuentra en pleno Paseo de la Castellana y es todo un símbolo de la ciudad. Esto pudo cambiar de haber convertido Florentino Pérez su sueño en realidad.

El presidente blanco es constructor y sabe muy bien de las posibilidades que atesora cualquier movimiento que realice el Real Madrid. Sin ir más lejos, en el libro 'Messi Vs Ronaldo' se afirma que a lo largo de la temporada 17-18, Florentino Pérez se llegó a reunir con directivos de Disney para planear el traslado de la casa madridista a un parque temático. El proyecto no se puso en marcha y el mandatario decidió invertir en las obras del Santiago Bernabéu para adecuarlo al top mundial.

El Real Madrid jugaría en un parque de atracciones

Explican que los planes habían alcanzado una fase tan avanzada que hasta Florentino Pérez ya había empezado a diseñar un borrador para una montaña rusa temática sobre Zinedine Zidane. Sí, efectivamente basada en la volea que supuso llevarse la final de la Champions de 2002.

Obras en el Santiago Bernabéu

Las intenciones del presidente del Real Madrid consistían en ampliar los ingresos económicos del club para no quedarse muy atrás respecto a los clubes estado y sabiendo que LaLiga no genera el dinero deseado. Como no pudo ser, Florentino decidió remodelar el estadio y tratar de generar un volumen de negocio extradeportivo que mejore las cuentas blancas todos los días de la semana independientemente de que sus jugadores disputen un partido sobre el verde.