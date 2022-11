Una de las figuras del histórico cruce, por todo lo que conllevó, entre Atalanta y Valencia CF en la edición de la Champions 2019/2020, fue sin duda Josip Ilicic. Sin embargo, nadie podría augurar lo que pasó con el talentoso atacante esloveno tras ese último partido en Mestalla antes del confinamiento por el Covid-19. Como su propio compañero 'Papu' Gómez confirmó, tuvo coronavirus y cayó en depresión. "La cabeza llega un momento que te explota" explicó el argentino unos meses después en TyC Sports.

La pandemia llegó en su mejor momento de forma, después de marcarle cinco goles al Valencia CF, cuatro de ellos en el partido de vuelta en Mestalla a puerta cerrada, que marcó el fin de las competiciones por el Covid. Una vez recuperada la 'normalidad' competitiva, fue recuperando el nivel poco a poco, pero entonces volvió a caer en depresión, para no reaparecer en un partido hasta la última jornada de Serie A ante el Empoli, el 21 de mayo en Bérgamo, donde su técnico Gasperini le sacó a falta de 8' para terminar el partido para que se despidiese de su afición.

“No es fácil hablar de esta situación para mí. Siempre estaremos al lado de Josip, es algo que va más allá del fútbol. La cabeza es una jungla para los psicólogos, imagínense para nosotros...”. Palabras del propio Gasperini hablando sobre el estado de Ilicic, que desde fuera y hasta ese final de temporada no se sabía qué le sucedía, al que hasta hace no mucho era una de las estrellas del conjunto bergamasco. Tras dejar la Atalante decidió volver a casa, al Maribor de Eslovenia, para tratar de recuperar, ya no su mejor versión, sino volver a sentirse futbolista.

Y así fue, este pasado 6 de noviembre reapareció en el verde ante el Mura, cuando su entrenador decidió sacarle en el minuto 77 y con el partido ya resuelto para los locales. Ni 10 minutos tardó en sacar a relucir su calidad participando en la jugada que provocó el penalti que él mismo se ocupó de transformar para sellar el encuentro y volverse a sentir la estrella del equipo. “Estoy feliz por Josip, que finalmente pudo jugar. O, mejor dicho, el público pudo ver al gran maestro. Demostró en pocos minutos el gran jugador que es", confesó su técnico tras el partido.

El esloveno está recuperando cada vez el punto óptimo físicamente, pero también el mental, que muchas veces se pasa por alto en los deportistas pero, en más casos de los que parece, como el de Ilicic, es todavía más importante que el factor físico. Por lo pronto debe trabajar para recuperar su mejor aspecto.