Varane cayó lesionado el pasado 22 de octubre en el partido ante el Chelsea y vio peligrar seriamente su presencia en el Mundial de Qatar. El francés se retiró del encuentro entre lágrimas, consciente de que los plazos de recuperación eran muy cortos con la cita mundialista a un mes de dar comienzo.

Deschamps dejó bastante claro que no iba a convocar a ningún jugador que no estuviera al 100%, por lo que se descartó automáticamente la presencia de Kanté y Pogba para el Mundial. Ahora está la pelota en el tejado del seleccionador francés, que tendrá que decidir si se lleva a un Varane que está físicamente recuperado pero no tiene el ritmo de competición de antes de la lesión.

A menos de dos semanas del comienzo del Mundial, Varane solo tendrá dos partidos con el United para coger un poco de ritmo competitivo, aunque tampoco forzará para jugar. El próximo 10 de noviembre contra el Villa en copa y el 13 contra el Fulham son los encuentros en los que el francés podría tener minutos.

El miércoles se anuncia la lista de convocados

Didier Deschamps dará a conocer la lista de convocados para el Mundial de Qatar el próximo miércoles y Varane espera estar entre los 26 elegidos. La competencia en su posición no juega a su favor ya que la selección francesa cuenta con centrales de la talla de Lucas Hernández, Konaté, Upamecano, Saliba o Koundé, que también está entre algodones después de su lesión.