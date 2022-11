El Madrid certificó una victoria tan necesaria como áspera (2-1). El partido confirmó que Ancelotti tiene un problema con la 'Neymarización' de Vinicius, que se desconectó del partido para perderse en un mar de protestas y guerras con los defensores rivales. Y el partido tuvo que ser resuelto por un testarazo de Militao y un derechazo de Kroos ante un Cádiz más agrio que afilado que le puso emoción al final con el gol de Lucas Pérez. Así se cierra la Liga hasta el último día del año, cuando se disputará la 15ª jornada, con el Barcelona defendiendo merecidamente el liderato tras ver cómo el Madrid se dejaba ir al divisar el Mundial en el horizonte.

El encuentro que daba paso al Mundial de Qatar, enfrentaba a un Real Madrid apocado en los prolegómenos de la cita mundialista y a un Cádiz solidario y trabajador. Los de Ancelotti llegaban señalados tras el revolcón sufrido en Vallecas, donde los rayistas retrataron la indolencia de los blancos. Lo que invitaba a pensar que los amarillos sufrirían las iras de los blancos antes de cerrar el cuaderno liguero.

Con Benzema dimitido desde hace semanas y Vinicius en el ojo del huracán por ese perfil bronco que está mostrando en las últimas jornadas, los locales salían con un once notable. Kroos y Modric dirigían el tempo, con Tchouaméni pasando la escoba, y arriba los brasileños alternaban con el incontenible Valverde. Enfrente Sergio daba la batuta a Álex Fernández, afilando el ataque con Iván Alejo y Sobrino por las orillas y el Choco Lozano en proa.

Le valía al Cádiz el empate, por lo que priorizó no destaparse en defensa nunca. Pero eso no fue una coartada para sacarse el balón de encima. Los de Sergio lo trataron bien y lo manejaron con gusto para conservarlo y hasta dar algún susto, como el zapatazo de Espino que besó el larguero de Courtois por arriba a los diez minutos. El Madrid estaba pesado, lento. Se pedía el balón al pie en lugar de al espacio. Y eso lo agradecían los visitantes, mucho más intensos.

Vini se va y Militao aparece

Subieron los locales una marcha, pero aún no le llegaba. Y a falta de acelerarse futbolísticamente, Vinicius se fue calentando con los recados de los rivales. Y los gaditanos no se los ahorraron. El brasileño sigue su 'Neymarización', que tanto preocupa en el vestuario y en el club. Vini se fue calentando, se fue del partido y se dedicó a encararse y buscar a los rivales y al árbitro. Su lenguaje corporal y sus gestos hacían presagiar, después de ver la amarilla en una trifulca con Fali, que no aguantaría mucho en el campo. La olla hervía cuando llegó el gol del alivio para los blancos en una segunda jugada en un córner mal defendido por los visitantes que cabeceó Militao a la red. Al descanso, poco gol y mucha bronca.

Con ventaja en el marcador y las revoluciones rebajadas tras el paso por el vestuario en el descanso, el Madrid se acomodó al partido con el balón en los pies ante un Cádiz que seguía sin destaparse pero no perdía la cara al ataque. De hecho, Courtois salvó un remate de Sobrino que iba hacia adentro y el Madrid desperdició una contra de manual en la que Iza Carcelén abortó un disparo de Valverde. Lucas Vázquez hizo larga su banda, pero la falta de un delantero de referencia en el área penalizaba las llegadas del gallego, que tenía que servir siempre atrás, algo que vigilaron bien los visitantes.

No terminaba de afilarse el Cádiz, por más que entrasen Ocampos y Bongonda. Dejando el partido una sensación de estar más cerca del descabello de los blancos que de las banderillas amarillas. Y se certificó esa sensación en el minuto 70 cuando una segunda jugada en un córner, como el primero, terminó con una tremenda volea de Kroos entraba como un obús en la portería de un Ledesma que nada ante tamaño zapatazo.

Ancelotti lo celebró efusivamente en el banquillo, consciente de que su equipo está en un momento de juego plomizo en el que le cuesta cerrar los encuentros. De hecho, desde el Clásico ante el Barcelona en el Bernabéu, los blancos habían jugado seis partidos y solo habían ganado tres de ellos. Lucas Pérez animó el final aprovechando un error de Courtois, pero el Cádiz murió en la orilla. Sellado el triunfo en un trámite más bronco que reconfortante para la parroquia local, los últimos veinte minutos sobraron para el Madrid, con muchos jugadores pensando ya en coger el avión y marcharse con sus selecciones al Mundial de Catar. Poco opuso el Cádiz, al que le faltó ambición, aunque pudo empatar en la última con un cabezazo de Espino, y le sobró rudeza.