Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, se quejó de la actuación arbitral en el empate de su equipo ante el Girona, enfocando principalmente la acción del penalti, en la que dijo que Marco Asensio "no ha tocado el balón con la mano" y que tanto el VAR como el colegiado "se lo han inventado". Desde luego, se trata de un ataque al estamento arbitral por el que el Comité suele proponer una sanción. El reciente caso de los cuatro partidos de castigo a José Luis Gayà parecía suficiente jurisprudencia como para que así fuera.

"No me gusta mucho hablar de esto pero hoy hablo", advirtió Ancelotti en su primera respuesta de su comparecencia cambiando su habitual perfil cuando es preguntado por la actuación arbitral. "La primera situación es bastante clara, no es penalti porque no toca el balón con la mano". Estas declaraciones se muestran más críticas contra el estamento arbitral que las que realizó la temporada pasada el capitán del Valencia CF.

El juez de Competición perdona a Ancelotti

El departamento de Integridad de la RFEF propuso sanción para Ancelotti al trasladar el expediente a Competición, cuyo juez debía decidir la pena a cumplir. Pues bien, según adelanta 'Marca', el "penalti inventado" de Carlo se quedará sin castigo. De confirmarse dicha carta blanca para el técnico del Real Madrid, quedará muy en entredicho la imparcialidad del Comité de Competición.