Es común en el mundo del fútbol que se intercambien camisetas al terminar el partido, pero el partido de Copa que enfrentó al Villarreal con el Santa Amalia nos dejó una curiosa escena tras el pitido final, Étienne Capoue se quitó las botas tras el encuentro y se las regaló a Javi Martín, delantero del club extremeño.

El futbolista francés del submarino, que está cuajando unas magníficas temporadas en la Cerámica, desde que llegara en el mercado de enero de la temporada 20/21, es conocido por no ser un aficionado a ver fútbol, a pesar de ser futbolista. Como él mismo ha dicho: "No me gusta ver fútbol, no veo ni un partido al año". Desde luego no es un futbolista al uso, y lo ha vuelto a demostrar con su gesto en el partido de Copa del Rey ante un equipo de 1ª Regional de Extremadura.