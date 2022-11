El FC Barcelona quiere reforzar el medio campo. Xavi ya ha manifestado su voluntad de fichar un interior, capaz de adaptarse a la posición de pivote cuando sea necesario para la salida de balón y, además, con llegada al área rival.

Hecho ese boceto de centrocampista, la primera opción que se barajó fue la de Bernardo Silva, quien reconvertido a interior con Guardiola ha rendido a un gran nivel. Sin embargo, debido al elevado coste que supondría su traspaso, el Barcelona ha acabado descartando esa opción.

Así, barajando diversas alternativas, en Can Barça no han necesitado siquiera buscar en otro equipo para encontrar el nombre que buscaban. Ilikay Gündogan gusta y mucho a Xavi y parece el hombre indicado para cumplir las exigencias del técnico.

Desde hace dos temporadas, Guardiola le encontró el encaje perfecto como interior, participando mucho en la elaboración de la jugada y, sobre todo, dándole mucho espacio para llegar al área rival desde segunda línea. Sus registros goleadores desde entonces lo han contrastado.

Su posible encaje en el sistema de Xavi

La temporada 20/21 fue sin duda la mejor de Gündogan en el Manchester City. Anotó 13 goles, repartió dos asistencias y fue clave para el título de liga, y en la siguiente marcó ocho. Sin duda, por condiciones técnicas, orientadas al estilo de juego que busca Xavi, es el modelo de centrocampista perfecto.

Si bien es cierto que con los 'blues' no se ha ganado un puesto como indiscutible en el once, tiene por delante a dos centrocampistas como De Bruyne y Bernardo Silva. En el FC Barcelona encajaría a la perfección pero la competencia no desaparecería.

Si el conjunto blaugrana acaba incorporando a Gündogan en enero como realmente pretende, contaría con cinco centrocampistas que podrían hacer de interior: Pedri, Gavi, De Jong, Kessié y Pablo Torre. Y en el caso de colocarlo como pivote, tendría por delante a Busquets y al mismo De Jong, quien ya ha demostrado que rinde a un gran nivel en esa posición.

Así, su fichaje supondría un gran salto de calidad en el centro del campo pero dejaría quizás demasiados jugadores (pudiendo ser todos titulares) para tan pocas posiciones.