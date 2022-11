Cristiano Ronaldo no volverá a jugar con el Manchester United. El astro portugués lleva unos meses muy convulsos en la entidad mancuniana con diversas polémicas y se ha esperado al parón mundialista para destapar toda la información.

No es casualidad que, pocas horas después del último partido de los 'reds' antes del parón, se haya destapado toda la información acerca de la verdadera relación entre Cristiano y el Manchester.

El portugués tuvo una entrevista con Piers Morgan, periodista británico en 'The Sun', que salió a la luz tras el encuentro entre el Manchester United y el Fulham, en el que los de Ten Hag ganaron por 2-1 con un gol 'in extremis' de Garnacho.

En la entrevista, Cristiano se encargó de no dejar cabos sueltos. Habló de Ragnick (exentrenador del club), Ten Hag, la directiva y los estándares del club. Entre las llamativas declaraciones que dio el luso, están "El United me ha traicionado", "me han tratado como la oveja negra" o "no respeto a Ten Hag". Tras la entrevista, parece que ya se ha escrito un punto y a parte en la segunda etapa de Cristiano como jugador del Manchester United. Pero, ¿ahora qué?

La multa del United

El conjunto mancuniano ha tomado cartas en el asunto de Cristiano. Pese a que parece evidente que Cristiano no volverá a vestir la camiseta de los 'Devils', el club ha decidido ir un paso más allá.

Ha impuesto una multa al jugador de un millón de libras y ha declarado que "tomará nota de la cobertura mediática" de la entrevista con Morgan y "considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos".

Lo que está claro es que la situación entre el club y el entrenador con el jugador está completamente rota. "No respeto a Ten Hag. Si no me respetas, yo no te respetaré a ti", dijo el luso sobre su entrenador. También dedicó algunas palabras a Fergusson y a la entidad: "Nada ha cambiado desde que se fue Fergusson. Decidí volver al Manchester United, seguí mi corazón".

Las opciones de Cristiano

Ahora que parece que Cristiano Ronaldo se desvinculará oficialmente del club, ¿a donde irá?. Lo cierto es que, con las opciones de Atleti y Nápoles prácticamente descartadas, el Chelsea podría posicionarse como uno de los favoritos para hacerse con el portugués.

Todd Boehly, propietario del club, vería con buenos ojos el movimiento del futbolista pero el inconveniente sigue siendo el mismo de siempre: su edad (37) y su más que elevada ficha.

Un nuevo capítulo del "culebrón" entre Cristiano Ronaldo, que esta vez ha ido un poco más allá. Queda esperar a la vuelta del mundial para ver qué sucederá con el futuro del astro portugués.