Eden Hazard ha atendido a los medios durante la concentración de la selección belga que ya está enfocada en el Mundial de Qatar. El jugador belga ha hablado sobre su situación en el Real Madrid y sus expectativas de cara a la cita mundialista.

Al ser preguntado si este puede ser su último gran torneo con los “diablos rojos”, Hazard ha respondido: "Es posible. He llegado a una edad en la que se puede abandonar. Pero no sin antes ir a toda máquina en Qatar. Desde mi operación en el pie, me siento bien, antes de eso pasé un periodo muy difícil. Ahora que la placa está fuera, me siento mejor y vuelvo a tener más movilidad. Repito: es sólo una cuestión de ritmo".

Sobre su estado físico ha comentado: "Personalmente, me siento bien físicamente. Por supuesto que me falta ritmo, por lo que el último partido amistoso contra Egipto me podría ir bien. Quiero estar allí para ese primer partido. Como en la última Eurocopa. Allí gané minutos en los primeros partidos y estuve en los octavos de final contra Portugal. Nuestro personal médico y técnico también me ayudará en gran medida".

También ha hablado sobre las aspiraciones de su selección y las dudas que les rodean: "Es normal que se dude de nosotros. Estuvimos un poco en el pico de nuestra forma en 2018. Es la última oportunidad de demostrar que aún podemos ganar algo con esta bonita generación"

Por último, también ha tratado su situación en el club blanco: "¿Por qué juego tan poco con Ancelotti? Antes de la temporada hablamos y me dijo que iba a tener mis oportunidades. Evidentemente, esto está ocurriendo demasiado poco, pero entiendo que Ancelotti no puede responder siempre a la misma pregunta. No, no quiero dejar el Real Madrid. Tal vez después del Mundial las cosas sean diferentes" aseguró el belga.