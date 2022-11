Kepa Arrizabalaga es uno de los grandes beneficiados de la llegada de Graham Potter al conjunto londinense, ya que ha recuperado la titularidad y ha vuelto a rendir a su mejor nivel. El buen juego de pies del portero español convenció al entrenador inglés a la hora de decantarse entre los dos porteros.

Por su parte, Mendy, que era itular indiscutible con Thomas Tuchel, se ha visto relegado al banquillo en todos los partidos hasta que llegó la lesión de Kepa, que lo ha mantenido fuera de los terrenos de juego los últimos cuatro partidos del Chelsea. Ahora el portero senegalés tiene la oportunidad de convencer a Potter de que puede ser el portero titular del conjunto 'blue'.

El buen rendimiento de Kepa desde la llegada de Potter le sirvió para entrar en la prelista de Luis Enrique para el Mundial de Qatar, pero se acabó cayendo de la convocatoria definitiva entre otras cosas debido a su lesión en el pie. Dos porteros de la Premier, David Raya y Robert Sánchez, fueron los elegidos del seleccionador junto a Unai Simón para defender la portería de la selección española.

La renovación de Mendy, en el aire

Según el diario As, la renovación del portero senegalés depende en gran parte del rol que le de Graham Potter en el equipo y no se descarta una salida si le presentan una oferta que no le satisfaga. El apartado económico también es clave en la negociación, ya que, según medios ingleses, el portero español ingresa actualmente cerca de 200 mil libras semanales, el doble que Mendy.