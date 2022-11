Santi Cazorla podría volver al Arsenal. El centrocampista asturiano actualmente milita en el Al-Sadd qatarí y recientemente se le ha relacionado con su posible vuelta al conjunto 'gunner'.

Este supuesto, claro está, no sería como futbolista sino en el cuerpo técnico cuando cuelgue las botas. El que fuera internacional con España tiene ya 37 años y ha admitido en una entrevista al Daily Mail que se deshace por volver a Londres: “Tengo que empezar a pensar en eso. No sé si como entrenador, segundo entrenador o director deportivo. Mi sueño era jugar más y más años para el Arsenal. Por supuesto que me gustaría volver. Tengo que esperar si el club piensa en mí, si puedo ayudar en algo, como entrenador o director deportivo”.

Un repaso a los últimos años de Cazorla

La carrera de "el mago" se describe por sí sola en cuanto a éxitos, pero sin duda estuvo marcada por un aspecto concreto en en la que debió haber sido su etapa de plenitud futbolística en Inglaterra: las lesiones.

Tras varias lesiones en el tobillo que arrastró durante diferentes temporadas, en la campaña 16/17 se sometió a una cirugía de tobillo (aquella en la que tuvo que hacerse un injerto de la piel de su brazo en el tobillo) que lo mantuvo apartado de los terrenos de juego durante 618 días, en los que se perdió más de un centenar de partidos con los 'gunners'.

Después de que su lesión le impidiera brillar con claridad en su última etapa en el Arsenal, firmó su vuelta al Villarreal como agente libre para dejar grandes destellos en su segunda etapa en el conjunto 'groguet'.

Así, cuajó dos temporadas a un gran nivel en España liderando al Villarreal de la etapa de Calleja y, con los deberes hechos, se marchó a la liga qatarí para concluir en pocos años su triunfante carrera futbolística.

Ahora que parece que el momento de su retirada es inminente, el asturiano valora seriamente la posibilidad de volver al conjunto 'gunner' y ya les ha hecho una "propuesta indecente".

Quizás podría ser un precedente al anuncio de su retirada pero, en cualquier caso, faltaría conocer la respuesta oficial del Arsenal a sabiendas de la postura dle futbolista.