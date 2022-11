Cristiano Ronaldo ha hecho estallar todo el ecosistema del Manchester United después de sus últimas declaraciones en las que critica al club, al entrenador e incluso a algunos de sus compañeros. Por eso, no han tardado en llegar las primeras reprobaciones a sus palabras.

Gary Neville, exentrenador del Valencia y actual comentarista en Sky Sports, no dudó en criticar la actitud del luso y se atrevió a pedir la rescisión de su actual contrato. Por el momento, el club mancuniano ya ha retirado una lona de Cristiano que adornaba la fachada de Old Trafford.

"Coincido con algunas de las cosas que Cristiano ha dicho y seguro que muchos aficionados del Manchester United también están de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho, pero la realidad es que eres un empleado en un trabajo y si un empleado dice esas cosas tienes que despedirle", aseguró Neville.

El exjugador inglés también habló sobre la respuesta del club a las declaraciones: "Me pregunto qué está haciendo la institución, porque saben que tienen que rescindir el contrato de Cristiano. Si no, estarán abriendo un precedente para que cualquier jugador les critique en el futuro".

No volverá a vestir la camiseta del United

Cristiano no volverá a jugar con el Manchester United después del Mundial y tendrá que buscarse un nuevo club a partir de enero. El delantero portugués no tiene muchas opciones en Europa (el Napolés sonó como posible destino), pero no le faltarán ofertas de ligas exóticas o incluso de la MLS.

La realidad es que Cristiano se ha esperado al inicio del Mundial a hacer estas declaraciones porque quiere abandonar el club inglés en enero. Neville aseguró que el portugués dio la entrevista para poner fin a su etapa en el United pero no era necesario que terminara así.